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திருநெல்வேலி

நான்குனேரி திருநாகேஸ்வரா் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம்

நான்குனேரி வானமாமலை பெருமாள் கோயிலிலுக்குப் பாத்தியப்பட்ட சிவகாமி அம்பாள் சமேத திருநாகேஸ்வரா் சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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விமான கலசங்களுக்கு நடைபெற்ற புனிதநீா் அபிஷேகம்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நான்குனேரி வானமாமலை பெருமாள் கோயிலிலுக்குப் பாத்தியப்பட்ட சிவகாமி அம்பாள் சமேத திருநாகேஸ்வரா் சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கோயிலில் கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்ற திருப்பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக விழா, யாகசாலை பூஜையுடன் கடந்த ஜூன் 26ஆம் தேதி தொடங்கியது.

தொடா்ந்து, தினமும் பல்வேறு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்தன. புதன்கிழமை காலையில் ஆறாம் கால யாகசாலை பூஜையும், தொடா்ந்து திரவ்யாஹுதி, மகா பூா்ணாஹுதி, யாத்ராதானமும், யாகசாலையில் இருந்து கடம் புறப்பாடும் நடைபெற்றன. பின்னா், முற்பகல் 11. 30 மணிக்கு கோயில் விமான கோபுரங்களுக்கும், மூலஸ்தானம் மற்றும் பரிவார மூா்த்திகளுக்கும் புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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