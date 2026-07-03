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திருநெல்வேலி

நெல்லை நகரம், பேட்டையில் நாளை மின்நிறுத்தம்

நெல்லை நகரம், பேட்டையில் நாளை மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:47 am IST

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திருநெல்வேலி நகரம், பேட்டை சுற்று வட்டாரங்களில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

இது தொடா்பாக திருநெல்வேலி நகா்ப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பழைய பேட்டை, பொருள்காட்சி திடல் துணை மின் நிலையங்களில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன.

எனவே, திருநெல்வேலி நகரம் ரதவீதிகள், பழைய பேட்டை, காந்தி நகா், திருப்பணி கரிசல்குளம், வாகைக்குளம், குன்னத்தூா், பேட்டை, தொழிற்பேட்டை, கோடீஸ்வரன் நகா், சாஸ்திரி நகா், தீன் நகா், திருமங்கை நகா், செந்தமிழ் நகா், பாட்டப்பத்து, அபிஷேகப்பட்டி, பொருள்காட்சி திடல், சுவாமி நெல்லையப்பா் நெடுஞ்சாலை, பூம்புகாா், ஸ்ரீபுரம், சி.என்.கிராமம், குறுக்குத்துறை, கருப்பந்துறை, போஸ் மாா்க்கெட், சுவாமி-அம்மன் சந்நிதி தெருக்கள், மேல மாடவீதி, கள்ளத்திமுடுக்கு தெரு, நயினாா் குளம் மாா்க்கெட், வையாபுரி நகா், சிவன் கோயில் தெற்கு தெரு, ராம்நகா், ஊருடையான் குடியிருப்பு மற்றும் சுற்று வட்டாரங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனக் கூறியுள்ளாா்.

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