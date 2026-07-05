Dinamani
புணேவில் கனமழையால் இரண்டு இடங்களில் நிலச்சரிவு! ஜம்மு: பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றில் சிக்கிக்கொண்ட 4 சிறுவர்கள் மீட்புசர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகம்; சச்சினின் சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி! தமிழ்நாடு ஆளுநருடன் தில்லி பிரதிநிதி கே. வெங்கட நாராயணா சந்திப்பு! தவெகவில் இணைந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன்! என்மீது மமதா குற்றம் சாட்டியதால் கட்சியை விட்டு விலகினேன்! சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா பாக். கடலோரக் காவல் படை முகாமில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்! 30 வீரர்கள் பலி! குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு: சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை!54,000 இளைஞர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கிய பிரதமர் மோடி! குதிரை பேரம்! முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்?
/
திருநெல்வேலி

ஆழ்வாா்குறிச்சியில் கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது

ஆழ்வாா்குறிச்சியில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில், கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:20 am IST

Syndication

ஆழ்வாா்குறிச்சியில் போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில், கஞ்சா பதுக்கியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

ஆழ்வாா்குறிச்சி காவல் ஆய்வாளா் கலா தலைமையில் சிவசைலம் சாலை ரயில்வே கேட் அருகில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த வாகைக்குளம் நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் அருள்ராஜ் (36) என்பவா் விற்பனைக்காக 50 கிராம் கஞ்சாவை பதுக்கிவைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வாகனச் சோதனையில் எஸ்.ஐ. மீது பைக்கை மோதிய சிறுவன்: தந்தை கைது

வாகனச் சோதனையில் எஸ்.ஐ. மீது பைக்கை மோதிய சிறுவன்: தந்தை கைது

வாகனச் சோதனையில் போலீஸாரை தாக்க முயற்சி: மூவா் கைது

வாகனச் சோதனையில் போலீஸாரை தாக்க முயற்சி: மூவா் கைது

கஞ்சா விற்ற இளைஞா் கைது

கஞ்சா விற்ற இளைஞா் கைது

16 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: சென்னை இளைஞா் கைது

16 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: சென்னை இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!