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திருநெல்வேலி

பாளை.யில் வாழை மரங்கள் எரிந்து சேதம்

பாளையங்கோட்டை அருகே வாழைத் தோட்டத்தில் சனிக்கிழமை நேரிட்ட தீ விபத்தில் சுமாா் 700-க்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் சேதமடைந்தன.

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தீ விபத்தில் சேதமான வாழை மரங்கள்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:15 am IST

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பாளையங்கோட்டை அருகே வாழைத் தோட்டத்தில் சனிக்கிழமை நேரிட்ட தீ விபத்தில் சுமாா் 700-க்கும் மேற்பட்ட வாழைகள் சேதமடைந்தன.

திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டை பரணி நகரில் உள்ள முள்புதா் பகுதியில் சனிக்கிழமை காலை தீ பற்றி எரிந்துள்ளது. மேலும் பலத்த காற்றின் காரணமாக அருகே இருந்த வாழை தோட்டத்திற்கும் தீ பரவியது. இதனைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினா் பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்ததோடு, தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைக்க முயன்றனா். இந்நிலையில், தீயணைப்பு வீரா்கள் வந்து சுமாா் 1 மணிநேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா்.

எனினும், சுமாா் 7-00க்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் எரிந்து சேதமானதாகக் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து பாளையங்கோட்டை போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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