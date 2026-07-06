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திருநெல்வேலி

பைக்குகள் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

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மர்ம மரணம்... - கோப்புப்படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 3:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சுத்தமல்லியில் பைக்குகள் மோதிய விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

சுத்தமல்லியை அடுத்த கொண்டாநகரம் ராஜீவ் காந்தி நகரை சோ்ந்தவா் சுந்தரம் (56). ஓதுவாா். இவா் கடந்த 3 ஆம் தேதி இரவு கொண்டாநகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு, சுத்தமல்லி பெரியாா் நகா் அருகே சென்ற போது இவரது பைக்கும் எதிரே வந்த பைக்கும் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த சுந்தரத்தை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். இந்நிலையில் சுந்தரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகலில் உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து சுத்தமல்லி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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