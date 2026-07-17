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திருநெல்வேலி

காா் சாகுபடிக்கு கொடுமுடியாறு அணை திறப்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், திருக்குறுங்குடி கொடுமுடியாறு அணையிலிருந்து காா் சாகுபடிக்காக வியாழக்கிழமை தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்டது.

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திருக்குறுங்குடி கொடுமுடியாறு அணையிலிருந்து பாசனத்துக்காக தண்ணீரை வியாழக்கிழமை திறந்துவிடும் சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ்குப்தா, எம்எல்ஏக்கள் ரெட்டியாா்பட்டி வெ. நாராயணன்(நான்குனேரி ), எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா் (ராதாபுரம்).

Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:35 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், திருக்குறுங்குடி கொடுமுடியாறு அணையிலிருந்து காா் சாகுபடிக்காக வியாழக்கிழமை தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்டது.

திருக்குறுங்குடி கொடுமுடியாறு அணையின் மொத்த உயரம் 52.50 அடியாகும். கடந்த மாதம் பெய்த மழையால் அணையின் நீா்மட்டம் 47 அடியாக உயா்ந்தது. இதையடுத்து, காா் பருவ சாகுபடிக்காக அணையிலிருந்து தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ்குப்தா, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ரெட்டியாா்பட்டி வெ. நாராயணன்(நான்குனேரி), எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா் (ராதாபுரம்) ஆகியோா் அணையிலிருந்து தண்ணீரை திறந்துவிட்டனா்.

இந்த அணையின் கீழ் பாசனம் பெறும் வள்ளியூரான் கால்வாய், படலையாா் கால்வாய், நம்பியாறு கால்வாய் ஆகியவற்றின் மூலம் நேரடி மற்றும் மறைமுகமாக 2548.94 ஏக்கா் நிலங்கள் பாசனம் பெறும். அக். 31 வரை 108 நாள்களுக்கு விநாடிக்கு 50 கனஅடிக்கு மிகாமல் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படும்.

அணையில் கூடுதல் நீா்வரத்து இருந்தால் வடமலையான் கால்வாய் மூலம் பாசனம் பெறும் 3231.97 ஏக்கா் நிலங்களுக்கும் சோ்த்து விநாடிக்கு 100 கனஅடிக்கு மிகாமல் தண்ணீா் திறந்துவிடவும் தமிழ்நாடு அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. மொத்தத்தில் நான்குனேரி, ராதாபுரம் ஆகிய வட்டங்களில் 5780.91 ஏக்கா் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.

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