பாளை., கொக்கிரகுளத்தில் இன்றைய மின்நிறுத்தம் வாபஸ்

பாளையங்கோட்டை, சமாதானபுரம், கொக்கிரகுளம் சுற்று வட்டாரங்களில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், நிா்வாக காரணங்களுக்காக வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக திருநெல்வேலி நகா்ப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பாளையங்கோட்டை, சமாதானபுரம், கொக்கிரகுளம் துணை மின் நிலையங்களில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நிா்வாக காரணங்களுக்காக அது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால், வழக்கம் போல் மின் விநியோகம் இருக்கும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
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