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திருநெல்வேலி

காலமானாா் ராஜ்குமாா்

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த மு.ராஜ்குமாா் (80) செவ்வாய்க்கிழமை காலமானாா்.

அவருக்கு தினமணி திருநெல்வேலி பதிப்பில் ஆலங்குளம் செய்தியாளராகப் பணிபுரியும் ரா.சாலமன் உள்பட 4 மகன்கள், மகள் உள்ளனா். ராஜ்குமாரின் நல்லடக்கம் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) காலை11 மணியளவில் ஆலங்குளம் சி.எஸ்.ஐ. கல்லறைத் தோட்டத்தில் நடைபெறும்.

தொடா்புக்கு: 9994440091

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