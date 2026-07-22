காலமானாா் ராஜ்குமாா்

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தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த மு.ராஜ்குமாா் (80) செவ்வாய்க்கிழமை காலமானாா்.
அவருக்கு தினமணி திருநெல்வேலி பதிப்பில் ஆலங்குளம் செய்தியாளராகப் பணிபுரியும் ரா.சாலமன் உள்பட 4 மகன்கள், மகள் உள்ளனா். ராஜ்குமாரின் நல்லடக்கம் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) காலை11 மணியளவில் ஆலங்குளம் சி.எஸ்.ஐ. கல்லறைத் தோட்டத்தில் நடைபெறும்.
தொடா்புக்கு: 9994440091
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