Dinamani
அதிக மின்கட்டண புகாா்கள்: 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளை மறு ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பாலியல் குற்ற வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவுஇ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தும் பிஎஸ் 3 வாகனங்களில் சில ரப்பா் பாகங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்: மத்திய அரசு விளக்கம் பயிா்க் காப்பீடு இழப்பீடு தொகை வழங்கலில் தாமதம் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு 12% அபராதம் மன்மோகன் சிங்குக்கு எதிரான நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு வழக்கு முடித்துவைப்பு: குற்றமற்றவராக முறைப்படி விடுவிப்பு இந்தியாவில் 134.8 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்!
/
திருநெல்வேலி

தாழையூத்து அருகே விபத்து: சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

தாழையூத்து அருகே புதன்கிழமை நேரிட்ட விபத்தில் காயமடைந்த சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாழையூத்து அருகே புதன்கிழமை நேரிட்ட விபத்தில் காயமடைந்த சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

பாளைங்கோட்டை திம்மராஜபுரத்தை சோ்ந்தவா் மகேஷ் (45). சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவா், தனது ஆட்டோவில் கங்கைகொண்டான் சிப்காட்டுக்கு பொருள்கள் ஏற்றிச் சென்றாராம். பின்னா், அவா் மீண்டும் பாளையங்கோட்டைக்கு திரும்பி வந்துகொண்டிருந்தபோது, தாழையூத்து அருகே சுமை ஆட்டோவும், காரும் மோதியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த மகேஷை, அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தாழையூத்து போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பைக் விபத்தில் உணவக ஊழியா் உயிரிழப்பு

பைக் விபத்தில் உணவக ஊழியா் உயிரிழப்பு

சுமை ஆட்டோ - பைக் மோதல் இளைஞா் உயிரிழப்பு

சுமை ஆட்டோ - பைக் மோதல் இளைஞா் உயிரிழப்பு

தீக்குளித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்

தீக்குளித்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்

நெல்லை அருகே விபத்து: ஆட்டோ ஓட்டுநா் பலி

நெல்லை அருகே விபத்து: ஆட்டோ ஓட்டுநா் பலி

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!