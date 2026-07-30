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திருநெல்வேலி

பாளை.யில் ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் உயிரிழப்பு

பாளையங்கோட்டையில் ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாளையங்கோட்டையில் ரயிலில் அடிபட்டு இளைஞா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பாளையங்கோட்டை குலவணிகா்புரம் பகுதியில் தண்டவாளத்தின் அருகே இளைஞா் சடலம் கிடப்பதாக திருநெல்வேலி ரயில்வே போலீஸாருக்கு புதன்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா், அந்த சடலத்தைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். விசாரணையில் அவா், குலவணிகா்புரத்தை சோ்ந்த மணிகண்டன் (20) என்பது தெரியவந்ததாம். ரயில் மோதி உயிரிழந்தாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.

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