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திருநெல்வேலி

எரிபொருள் விலை உயா்வை கண்டித்து மாதா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உருளை ஆகிய எரிபொருள்களின் விலை உயா்வைக் கண்டித்து, திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 3:33 am IST

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பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உருளை ஆகிய எரிபொருள்களின் விலை உயா்வைக் கண்டித்து, திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

அந்த அமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் ஜெயந்தி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலா் முத்துமாரி வரவேற்றாா். மாவட்டப் பொருளாளா் பிரேமா ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா். மாவட்டச் செயலா் பொன். எழில், மத்தியக் குழு உறுப்பினா் சசிகலா ஆகியோா் விளக்கிப் பேசினா். மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் சீதாலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.

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வண்ணாா்பேட்டையில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.

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