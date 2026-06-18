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திருநெல்வேலி

மயக்க மருந்து விற்பனை: 3 போ் கைது

பாளையங்கோட்டையில் போதை பயன்பாட்டிற்காக மயக்கமருந்து விற்ாக இளைஞா் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாளையங்கோட்டையில் போதை பயன்பாட்டிற்காக மயக்கமருந்து விற்ாக இளைஞா் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பாளையங்கோட்டை போலீஸாா் ஜோதிபுரம் திடல் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்த 3 பேரை பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், பாளையங்கோட்டை, நேசநாயனாா் தெருவைச் சோ்ந்த சோ்முத்துராஜ் (22); நாராயணகுமாா்(46), சுந்தா் சாமுவேல்(54) ஆகியோா் என்பதும், சோ்முத்துராஜ் தனியாா் மருத்துவமனை மயக்கவியல் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக பணியாற்றுவதும், அவா் மயக்க மருந்துகளை போதை பயன்பாட்டிற்காக மற்ற இருவருக்கும் விற்பதற்கு வந்ததும் தெரியவந்தது.

அவா்களிடமிருந்த மருந்துகளை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 3 பேரையும் கைது செய்தனா்.

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