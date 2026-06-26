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திருநெல்வேலி

சாலை விபத்தில் பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பள்ளி மாணவா் நிலைதடுமாறி விழுந்ததில் உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 11:15 pm IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பள்ளி மாணவா் நிலைதடுமாறி விழுந்ததில் உயிரிழந்தாா்.

ராதாபுரம் அருகே உள்ள தெற்குவேப்பிலான்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் சாமிதுரை மகன் செல்வசுப்பிரமணியன்(16). இவா் வடக்கன்குளத்தில் உள்ள தனியாா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை, இவா் இருசக்கர வாகனத்தில் ராதாபுரத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தாராம். அப்போது வேப்பிலான்குளம் அருகே வளைவான திருப்பத்தில் செல்லும் போது நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாராம். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே செல்வசுப்பிரமணியன் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து ராதாபுரம் காவல்நிலைய ஆய்வாளா் மாரிமுத்து வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

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