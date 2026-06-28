திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை அருகே உள்ள மன்னாா்புரம், விஜயநாராயணம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29)மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என வள்ளியூா் மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளா் தா. வளன் அரசு தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திசையன்விளை அருகே உள்ள சங்கனான்குளம் துணை மின் நிலையத்தில் ஜூன் 29ஆம் தேதி மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், மன்னாா்புரம், வடக்கு விஜயநாராயணம், தெற்கு விஜயநாராயணம், இட்டமொழி, நம்பிகுறிச்சி, தெற்கு ஏறாந்தை, சிவந்தியாபுரம், பரப்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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