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திருநெல்வேலி

மன்னாா்புரம், விஜயநாராயணம் பகுதிகளில் நாளை மின் நிறுத்தம்

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மின் நிறுத்தம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை அருகே உள்ள மன்னாா்புரம், விஜயநாராயணம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29)மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என வள்ளியூா் மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளா் தா. வளன் அரசு தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

திசையன்விளை அருகே உள்ள சங்கனான்குளம் துணை மின் நிலையத்தில் ஜூன் 29ஆம் தேதி மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், மன்னாா்புரம், வடக்கு விஜயநாராயணம், தெற்கு விஜயநாராயணம், இட்டமொழி, நம்பிகுறிச்சி, தெற்கு ஏறாந்தை, சிவந்தியாபுரம், பரப்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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