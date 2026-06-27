தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம்!

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக செல்வப்பெருந்தகை இருந்த நிலையில், அவருக்கு பதிலாக தற்போது மாணிக்கம் தாகூரை நியமித்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விருதுநகர் மக்களவைத் தொகுதி எம்.பி.யான மாணிக்கம் தாகூர், மக்களவை கொறடாவாகவும் இருக்கிறார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின்போது தமிழக காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துகளைப் பதிவிட்டிருந்தார்.
குறிப்பாக 'ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு' என்ற கருத்தை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்தவர். திமுக மற்றும் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு எதிராக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார்.
இந்நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரை மாற்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ், தமிழக நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ் குமார் உள்பட பெரும்பாலானோர் மாணிக்கம் தாகூரை தலைவராக நியமிக்க வேண்டும் என்று கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தெரிவித்து தவெக அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Manickam Tagore appointed as President of Tamil Nadu Congress Committee
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