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இந்தியா

ராகுல் பேச அனுமதி மறுப்பு! ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்தாக அமையும்: மாணிக்கம் தாகூர்

நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி பேச்சுக்கு அனுமதி மறுப்பு குறித்து மாணிக்கம் தாகூர் பேசியது பற்றி...

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காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் - ANI

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களுடன் காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது, "எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு உரிமையுண்டு. ஆனால், நாடாளுமன்றத்தில் புதன்கிழமையில் ராகுல் காந்தி தனது உரையை முடிக்கை அனுமதிக்கப்படவில்லை.

இதுவரையில் இப்படி நடந்ததில்லை. இது நாடாளுமன்றத்தின் ஜனநாயகம் மீதான தாக்குதல். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தனது விருப்பத்தைச் சொல்வதற்கு உரிமையுண்டு. அதற்கு அரசும் பதிலளிக்க வேண்டும். இந்தியா ஜனநாயக நாடு.

ஆனால், ராகுல் காந்தி பேசுவதற்காக எழுந்து நிற்கும்போது, பாஜக அமைச்சர்களும் எம்.பி.க்களும் ஏதேனும் தொந்தரவு செய்கின்றனர். அவரைப் பேச அனுமதிப்பதில்லை. இது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்தாக அமையும்" என்று தெரிவித்தார்.

தில்லியில் புதன்கிழமை (ஜூலை 29) நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நீட் போராட்டம் குறித்து ராகுல் காந்தி பேசினார். இந்த விவாதத்தின்போது ஆர்எஸ்எஸ் குறித்து அவர் பேசியதாகவும், அவர் பேசியது நாடாளுமன்ற மரபுக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்றும் பாஜகவினர் கூறினர். இதனையடுத்து, ராகுல் காந்தி கூறிய குறிப்பிட்ட கருத்து அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்க மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா உத்தரவிட்டார்.

Summary

Leader of Opposition has the right to speak in the Parliament, says Congress MP Manickam Tagore

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