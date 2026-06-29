பரப்பாடியில் இன்று மின்நிறுத்தம்

நான்குனேரி அருகேயுள்ள பரப்பாடி பகுதியில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
பரப்பாடி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, பரப்பாடி, இலங்குளம், சடையனேரி, சவளைக்காரன்குளம், வில்லியனேரி, ஏமன்குளம், பெருமாள் நகா், கோா்க்கனேரி, காரன்காடு, தட்டான்குளம், கண்ணநல்லூா், துலுக்கா்பட்டி, பட்டா்புரம், மாவடி, முத்தலாபுரம், சித்தூா், சீயோன்மலை, கண்ணாத்திகுளம், தங்கயம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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