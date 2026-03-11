வணிக எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு: நெல்லையில் ஹோட்டல்களை மூடும் அபாயம்

திருநெல்வேலி மாநகரில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஹோட்டல்களை மூடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் போா்ச் சூழல் காரணமாக இந்தியா முழுவதும் சமையல் எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக வீட்டு உபயோக எரிவாயு உருளை பெறுவதற்காக பதிவு செய்வது முடங்கியுள்ள நிலையில், வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு உருளை விநியோகமும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், பல ஹோட்டல்களில் உணவு வகை குறைக்கப்பட்டுள்ளன. சிறிய ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரிய ஹோட்டல்களும்கூட அடுத்த சில தினங்களில் மூடப்பட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படும் என ஹோட்டல் உரிமையாளா்கள் கூறுகிறாா்கள்.
இதுதொடா்பாக திருநெல்வேலியில் ஹோட்டல் உரிமையாளா் அலிஃப் பிலால் கூறுகையில், ‘தற்போதைய நிலையில் தனியாா் நிறுவனங்கள் மட்டுமே எரிவாயு உருளை விநியோகம் செய்து வருகின்றன. பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் நவீன சமையல் முறைக்கு வந்துவிட்டதால், திடீரென விறகு அடுப்பிற்கு மாறுவது இயலாதது. சமையலா்களும் விறகு அடுப்பை பயன்படுத்த தயங்கும் நிலை உள்ளது. எனவே, அடுத்த சில தினங்களில் ஹோட்டல்களை மூட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்’ என்றாா்.
தனிப்படை அமைப்பு: சமையல் எரிவாயு உருளைகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவது மற்றும் பதுக்கப்படுவதை கண்காணிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
டிரெண்டிங்
வா்த்தக சமையல் எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு: செயல்படமுடியாமல் உணவகங்கள் தவிப்பு
சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: ஈரோட்டில் உணவகங்களுக்கு சிக்கல்
எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளா்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்
திருச்சியில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் அச்சம்; உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...