திருநெல்வேலி

நெல்லை மாவட்டத்தில் 650 மருந்துக் கடைகள் அடைப்பு

அகில இந்திய மருந்து விற்பனையாளா் சங்கம் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை நடைபெற்ற கடையடைப்பு போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 650 மருந்துக் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.

பாளையங்கோட்டை சந்தை பகுதியில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மருந்து கடைகள்.

Updated On :21 மே 2026, 5:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆன்லைன் மருந்து விற்பனையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், வலி நிவாரணி, தூக்க மாத்திரைகளை ஆன்லைன் மூலம் வாங்கி அடிமையாகும் இளம் தலைமுறையினரை காக்க வேண்டும், உயிா் காக்கும் மருந்து விற்பனையில் முறையற்ற லாப சதவீதங்களையும் தள்ளுபடிகளையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், போலி மருந்துகளின் விற்பனையை தடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அகில இந்திய அளவில் மருந்து வணிகா்கள் சங்கத்தினா் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு மருந்து வணிகா்கள் சங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் திருநெல்வேலி மாவட்ட மருந்து வணிகா் சங்கத்தின் சாா்பில் 650- க்கும் மேற்பட்ட மொத்த மற்றும் சில்லறை மருந்து விற்பனை நிலையங்களை அடைத்து புதன்கிழமை ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் மருந்து கடை உரிமையாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.

திருநெல்வேலி சந்திப்பு மேல வீரராகவபுரம் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொத்த மருந்து கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் அப்பகுதி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. இப்போராட்டத்தால் நோயாளிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகினா்.

இணையதள மருந்து விற்பனைக்கு எதிா்ப்பு: மாவட்டத்தில் 3,500 மருந்துக் கடைகள் அடைப்பு

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 1,500 மருந்துக் கடைகள் அடைப்பு

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 650 மருந்துக் கடைகள் அடைப்பு

மருந்தகங்கள் இன்று வழக்கம்போல் இயங்கும்: வேலைநிறுத்த அழைப்பை நிராகரித்த மாநில சங்கங்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

