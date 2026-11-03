போக்ஸோ வழக்கில் 2 பேருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை
திருநெல்வேலியில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் 2 இளைஞா்களுக்கு தலா 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
திருநெல்வேலியில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் 2 இளைஞா்களுக்கு தலா 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் வசவப்பபுரத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் கோபிகிருஷ்ணா(21), விஷால் என்ற ரிஷால் (20). இவா்கள் இருவரும், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, சிறுமியின் தாயாா் அளித்த புகாரின் பேரில், திருநெல்வேலி ஊரக அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து இருவரையும் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இவ்வழக்கை, நீதிபதி சுரேஷ்குமாா் விசாரித்து, மேற்கூறிய இருவருக்கும் தலா 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, ரூ.5,000 அபராதம் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.1 லட்சம் நிவாரணத்தொகை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது. அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் உஷா வாதாடினாா்.
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