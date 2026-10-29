The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: மன்னிப்பு கோரினார் திமுக பெண் கவுன்சிலர்மக்களிடம் கொள்ளை அடித்த பிரேம்குமாருக்கும் தூய சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு? உதயநிதி கேள்வியமுனையில் குளித்து காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மியை விமர்சித்த பாஜக எம்.பி.!அன்பில் மகேஸ் கைது: தற்போது கருத்து கூற இயலாது! திருமாவளவன்ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பாஜக தோல்வி; இது நாட்டிற்கான தெளிவான செய்தி! கே.சி. வேணுகோபால்அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு!

சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை: டியூசன் ஆசிரியருக்கு 20 ஆண்டு சிறை

நாகையில் சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த டியூசன் ஆசிரியருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து நாகை நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :

நாகையில் சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த டியூசன் ஆசிரியருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து நாகை நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

நாகை மாவட்டம், நுகத்தூா் காக்கழனி, தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஆறுமுகம் (32). இவா், நாகை மேலக்கோட்டைவாசல் பகுதியில் உள்ள சமூக நல விடுதி ஒன்றில் டியூசன் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பா் மாதம், அந்த விடுதியில் தங்கியிருக்கும் சிறுவா்களுக்கு ஆறுமுகம் ஆபாச விடியோக்களை காண்பித்து பாலியல் தொல்லை அளித்துள்ளாா். இதுதொடா்பாக பாதிக்கப்பட்ட 6 சிறுவா்கள், நாகை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.

காவல் ஆய்வாளா் சந்தனமேரி, ஆறுமுகத்தின் மீது போக்ஸோ சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, கைது செய்தாா்.

இந்த வழக்கு நாகை போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது. வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜ்குமாா் ஆறுமுகத்துக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், 11 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். மேலும் அபராதத்தை கட்டத் தவறினால் மேலும் 2 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்கவும் உத்தரவிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை : இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை : இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP