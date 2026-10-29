போக்ஸோ: தேநீா் வியாபாரிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை
போக்ஸோ வழக்கில் கோவில்பட்டி தேநீா் வியாபாரிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தூத்துக்குடி போக்ஸோ நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
போக்ஸோ வழக்கில் கோவில்பட்டி தேநீா் வியாபாரிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தூத்துக்குடி போக்ஸோ நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி வடக்கு புதுகிராமம் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரவிசங்கா் (53). தேநீா் விற்பனை செய்த தொழிலாளி. இவா் கடந்த 19.8.2022 இல் 7-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா்.
இதுகுறித்து, சிறுமியின் தாய் கோவில்பட்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ரவிசங்கரை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு விசாரணை தூத்துக்குடி போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முருகன், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ரவிசங்கருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 10,500 அபராதமும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.1 லட்சம் இழப்பீட்டு தொகை வழங்கவும் உத்தரவிட்டாா்.
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