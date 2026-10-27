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போக்சோ வழக்கில் பூசாரிக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறை

பழனியைச் சோ்ந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், கோயில் பூசாரிக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :

பழனியைச் சோ்ந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், கோயில் பூசாரிக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை அடுத்த நெய்காரப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ரா.லட்சுமணன்(50). கோயில் பூசாரியான இவா், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு 15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தாா். இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் பேரில், பழனி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து லட்சுமணனை கைது செய்தனா்.

இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை திண்டுக்கல் மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், நீதிபதி பி.கணேசன் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். இதில் பாலியல் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட லட்சுமணனுக்கு 32 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.50 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தாா்.

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