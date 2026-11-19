நெல்லையில் விதிமீறி வலிநிவாரண மாத்திரை விற்றதாக இருவா் கைது
திருநெல்வேலியில் விதிமீறி வலிநிவாரண மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலியில் விதிமீறி வலிநிவாரண மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலைய போலீஸாா் பாளையங்கோட்டை வடக்கு மேட்டுத்திடல் சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனராம். அப்போது ஒருவா், மருத்துவா்களின் பரிந்துரைச் சீட்டு இல்லாமல் வலி நிவாரண மாத்திரகளை விற்பனை செய்ய வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில் அவா், தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறாம்பண்ணையைச் சோ்ந்த முஹம்மது அன்வா் (24) என்பது தெரியவந்ததாம். அவரை கைது செய்த போலீஸாா், 105 மாத்திகைளை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், விற்பனைக்கு உதவியதாக செய்துங்கநல்லூரில் மருந்துக்கடை நடத்தி வரும் சொக்கலிங்கம் (59) என்பவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.