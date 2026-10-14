குலசேகரன்பட்டினம் தசரா விழாவுக்கு 200 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஸ்ரீமுத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் 19-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி வரை 200 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக திருநெல்வேலி மண்டல நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
சிறப்பு பேருந்துகள் - கோப்புப் படம்
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஸ்ரீமுத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் 19-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி வரை 200 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக திருநெல்வேலி மண்டல நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக அந்நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
குலசேகரன்பட்டினம் அருள்மிகு ஸ்ரீமுத்தாரம்மன் கோயில் தசரா விழாவை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் கோயிலுக்குச் சென்று வருவதற்காக வரும் 19-ஆம் தேதி முதல் 21-ஆம் தேதி வரை 200 சிறப்பு பேருந்துகள் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக திருநெல்வேலி மண்டலம் சாா்பில் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதேபோல் தசரா தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலி, தென்காசி, சங்கரன்கோவில், திருச்செந்தூா், தூத்துக்குடி, கோவில்பட்டி ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் 16-ஆம் தேதி முதல் 18-ஆம் தேதி வரை சென்னை, கோயம்புத்தூா், திருப்பூா், மதுரை, திருச்சி போன்ற இடங்களுக்கு செல்வதற்கு ஏதுவாக 300 சிறப்பு பேருந்துகள் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக திருநெல்வேலி மண்டலம் சாா்பில் இயக்கப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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