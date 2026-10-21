நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (21.10.2026)
பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்
பாபநாசம்-48
சோ்வலாறு-70.31
மணிமுத்தாறு-60.90
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-10.30
கொடுமுடியாறு-12.50
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-55.20
ராமநதி-49
கருப்பாநதி-41.85
குண்டாறு-31
அடவிநயினாா்-99.75...
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