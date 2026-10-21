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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (21.10.2026)

பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்

Updated On :

பாபநாசம்-48

சோ்வலாறு-70.31

மணிமுத்தாறு-60.90

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-10.30

கொடுமுடியாறு-12.50

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-55.20

ராமநதி-49

கருப்பாநதி-41.85

குண்டாறு-31

அடவிநயினாா்-99.75...

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