நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (14.10.2026)
பாபநாசம் அணை - (கோப்புப் படம்)
பாபநாசம்-42.40
சோ்வலாறு-55.64
மணிமுத்தாறு-59.82
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-10.30
கொடுமுடியாறு-5
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-55.60
ராமநதி-48.25
கருப்பாநதி-41.85
குண்டாறு-28
அடவிநயினாா்-98.50....
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