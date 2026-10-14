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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (14.10.2026)

பாபநாசம் அணை - (கோப்புப் படம்)

Updated On :

பாபநாசம்-42.40

சோ்வலாறு-55.64

மணிமுத்தாறு-59.82

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-10.30

கொடுமுடியாறு-5

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-55.60

ராமநதி-48.25

கருப்பாநதி-41.85

குண்டாறு-28

அடவிநயினாா்-98.50....

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