நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (30.9.2026)
பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்
பாபநாசம்-45.60
சோ்வலாறு-59.51
மணிமுத்தாறு-59.16
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-10.50
கொடுமுடியாறு-5
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-61.20
ராமநதி-52.50
கருப்பாநதி-43.25
குண்டாறு-30
அடவிநயினாா்-92.50
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.