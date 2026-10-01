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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (30.9.2026)

பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்

Published On :

பாபநாசம்-45.60

சோ்வலாறு-59.51

மணிமுத்தாறு-59.16

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-10.50

கொடுமுடியாறு-5

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-61.20

ராமநதி-52.50

கருப்பாநதி-43.25

குண்டாறு-30

அடவிநயினாா்-92.50

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