நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (23.9.2026)
பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்
பாபநாசம்-49.25
சோ்வலாறு-61.68
மணிமுத்தாறு-59.55
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-10.60
கொடுமுடியாறு-5
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-64.60
ராமநதி-56.50
கருப்பாநதி-44.50
குண்டாறு-30.50
அடவிநயினாா்-95.50...
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