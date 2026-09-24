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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (23.9.2026)

பாபநாசம் அணை - கோப்புப் படம்

Published On :

பாபநாசம்-49.25

சோ்வலாறு-61.68

மணிமுத்தாறு-59.55

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-10.60

கொடுமுடியாறு-5

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-64.60

ராமநதி-56.50

கருப்பாநதி-44.50

குண்டாறு-30.50

அடவிநயினாா்-95.50...

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