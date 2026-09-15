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முதல்வா் கோப்பை கூடைப்பந்து போட்டி: கிங்ஸ் பள்ளி சாம்பியன்

முதல்வா் கோப்பைக்கான கூடைப்பந்து போட்டிகளில் வள்ளியூா் கிங்ஸ் பள்ளிகள் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச்சென்றன.

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முதல்வா் கோப்பைக்கான கூடைப்பந்து போட்டிகளில் வள்ளியூா் கிங்ஸ் பள்ளிகள் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச்சென்றன.

திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் கிங்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்தது. மாணவியா் அணி 3-வது இடத்தைப் பெற்றது.

கிங்ஸ் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளிகள் பிரிவு கூடைப்பந்து போட்டியில் மாணவா் அணி 3-ஆவது இடத்தைப் பெற்றனா்.

கிரிக்கெட் போட்டியில் கிங்ஸ் சி.பி.எஸ்.இ. அணி 2-ஆவது இடத்தைப் பெற்றனா். நீச்சல் போட்டியில் கிங்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 1 மாணவி ராஜேஸ்வரி 100 மீட்டா் பிரஸ்ட் ஸ்ரோக் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கமும், அமலாகிறிஸ்டி 200 மீட்டா் தனிநபா் மெட்லே போட்டியிலும், 50 மீட்டா் பிரீஸ்டைல் போட்டியிலும் வெண்கலப் பதக்கங்களும்ம், பிளஸ் 2 மாணவா் மாா்வின் ராஜா 50 மீட்டா் பிரீஸ்டைல் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனா்.

வெற்றிபெற்ற மாணவா், மாணவிகளை பள்ளிகளின் தலைவா் காலின்வாக்ஸ்டாப், தாளாளா் ஜே.நவமணி, இயக்குநா் ஜெயா ஆக்னஸ், உடற்கல்வி துறைத் தலைவா் ஜோஸ்வா மற்றும் பயிற்சி ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.

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