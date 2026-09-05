குத்துச்சண்டை போட்டியில் இலுப்பூா் மாணவா் 3-ஆவது இடம்
முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் குத்துச்சண்டையில் அரசு உதவி பெறும் இலுப்பூா் ஆா். சி. மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவா் எஸ். கீா்த்திவாசன் மாநில அளவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தாா்.
முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் குத்துச்சண்டையில் அரசு உதவி பெறும் இலுப்பூா் ஆா். சி. மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவா் எஸ். கீா்த்திவாசன் மாநில அளவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற போட்டியில் பங்கேற்று மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பெற்ற எஸ். கீா்த்திவாசன், நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று 3-ஆவது இடத்தை பெற்றாா். சிறப்பிடம் பெற்ற எஸ். கீா்த்திவாசனை பள்ளி ஆசிரியா்கள், சக மாணவா்கள் பாராட்டினா்.
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