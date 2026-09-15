மகளிா் உலகக் கோப்பை கூடைப்பந்து! அமெரிக்கா 5 ஆவது முறையாக சாம்பியன்
20-ஆவது மகளிா் உலகக் கோப்பை கூடைப்பந்து போட்டியில் அமெரிக்கா அணி சாம்பியன் ஆனது...
சாம்பியன் கோப்பையுடன் அமெரிக்க அணியினர்...
ஜொ்மனியில் நடைபெற்ற 20-ஆவது மகளிா் உலகக் கோப்பை கூடைப்பந்து போட்டியில் அமெரிக்கா 97-79 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பிரான்ஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக உலகக் கோப்பை வென்றுள்ள அமெரிக்க அணிக்கு, ஒட்டுமொத்தமாக இது 12-ஆவது சாம்பியன் பட்டமாகும்.
உலகக் கோப்பை போட்டியில் அமெரிக்கா, 2006 அரையிறுதிக்குப் பிறகிருந்து இதுவரை தொடா்ந்து 36 ஆட்டங்களில் வென்றிருக்கிறது.
இறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் வெற்றிக்குப் பங்களித்த பிரியனா ஸ்டீவாா்ட், மொத்தமாக 22 புள்ளிகளுடன் போட்டியின் மதிப்பு மிக்க வீராங்கனை ஆனாா்.
இதனிடையே, வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் 81-58 என, ஜொ்மனியை வென்றது. போட்டியில் சாம்பியனான அமெரிக்கா, 2028 லாஸ் ஏஞ்ஜலீஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றது.
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