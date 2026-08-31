ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: ஸ்பெயினை வீழ்த்தி ஜெர்மனி 4-வது முறை சாம்பியன்!
ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஜொ்மனி 1-0 கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
ஜெர்மனி 4-வது முறை சாம்பியன்
ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஜொ்மனி 1-0 கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது. நடப்பு சாம்பியனாக களமிறங்கிய அந்த அணி, கோப்பையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது.
போட்டியின் வரலாற்றில் ஜொ்மனிக்கு இது 4-ஆவது கோப்பையாகும். இதற்கு முன் அந்த அணி 2002, 2006, 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் வாகை சூடியுள்ளது. இதன் மூலமாக, உலகக் கோப்பை போட்டியில் அதிகமுறை சாம்பியனான பாகிஸ்தானின் சாதனையை (4 முறை/1971, 1978, 1982, 1994), தற்போது ஜொ்மனி சமன் செய்துள்ளது.
மறுபுறம் ஸ்பெயின், 3-ஆவது முறையாக இறுதி ஆட்டத்துக்கு வந்து தோற்றது (1971, 1998, 2026). முன்னதாக, பெல்ஜியத்தின் வேவா் நகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில், ஜொ்மனி வீரா் மைக்கேல் ஸ்ட்ரூதாஃப் 44-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து, அணிக்கு வெற்றி தேடித் தந்தாா்.
3-ஆம் இடம்: இதனிடையே, 3-ஆவது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் ஆா்ஜென்டீனா 2-1 கோல் கணக்கில் நெதா்லாந்தை வீழ்த்தியது. அந்த அணி 2-ஆவது முறையாக 3-ஆம் இடம் பிடித்தது.
அதிக கோல்கள்: போட்டியில் அதிக கோல்கள் அடித்தவராக, ஆா்ஜென்டீனாவின் தாமஸ் டொமின் (10 கோல்கள்) பெருமை பெற்றாா்.
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