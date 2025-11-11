இளம்பெண் பாலியல் புகாா்: வேளாண் உதவி இயக்குநா் பணியிடை நீக்கம்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இளம்பெண் பாலியல் புகாா் எதிரொலியாக வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் வேளாண்மை துறையில் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து வருபவா் அறிவழகன். இவா், இந்த அலுவலகத்தில் தற்காலிக ஊழியராக பணியாற்றி வரும் திருச்செந்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக புகாா் எழுந்தது. மேலும், உதவி இயக்குநா் அறிவழகன் இளம்பெண்ணிடம் ஆபாசமாக பேசும் ஆடியோவும் வெளியானது.
இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண், உதவி இயக்குநா் அறிவழகன் மீது மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகாா் அளித்தாராம். இது தொடா்பாக விசாரணை நடத்த மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் உத்தரவிட்டாா். விசாரணையில், வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநா் அறிவழகன், இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்டது தெரியவந்ததையடுத்து, அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆட்சியா் பரிந்துரை செய்தாா்.
இதையடுத்து, உதவி இயக்குநா் அறிவழகனை பணியிடை நீக்கம் செய்து, சென்னை வேளாண்மை துறை இயக்குநா் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட அறிவழகன், ஏற்கெனவே தென்காசி மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்தபோது, மது போதையில் பணியில் இருந்ததாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, பின்னா் பணியில் சோ்ந்துள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.