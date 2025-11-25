நியமன ஆணையை வழங்கிய உடன்குடி பேரூராட்சித் தலைவி ஹூமைரா ரமீஷ் பாத்திமா.
நியமன ஆணையை வழங்கிய உடன்குடி பேரூராட்சித் தலைவி ஹூமைரா ரமீஷ் பாத்திமா.
தூத்துக்குடி

உடன்குடி பேரூராட்சி மாற்றுத் திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு

உடன்குடி பேரூராட்சியின் புதிய மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
Published on

உடன்குடி: உடன்குடி பேரூராட்சியின் புதிய மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இப்பதவிக்கு 4 போ் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் லா.செல்வராணி என்பவா் தோ்வு செய்யப்பட்டாா். இதையொட்டி உடன்குடி பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில், நியமன ஆணையை லா.செல்வராணிக்கு உடன்குடி பேரூராட்சித் தலைவி ஹூமைரா ரமீஷ் பாத்திமா வழங்கினாா். பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் மகாராஜன் தலைமை வகித்தாா்.

இதில், பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் ஜான்பாஸ்கா், மும்தாஜ் பேகம், பாலாஜி, ஆபித், ராஜேந்திரன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com