குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய அமைச்சா் பி. கீதா ஜீவன்.
தூத்துக்குடி

உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவிப்பு

தூத்துக்குடி: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி, அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சருமான பி. கீதா ஜீவன் கலந்துகொண்டு, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிறந்த 17 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்து, தாய்மாா்களுக்கு ஊட்டசத்துப் பெட்டகங்களை வழங்கினாா். தொடா்ந்து, மருத்துவமனைக்குத் தேவையான நல உதவிகளையும் வழங்கினாா்.

