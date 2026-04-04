Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
தூத்துக்குடி

புதிய தமிழகம் கட்சி 10-15 தொகுதிகளில் வெல்லும்: கே. கிருஷ்ணசாமி

தமிழக பேரவைத் தோ்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி 10 முதல் 15 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என அக்கட்சித் தலைவா் டாக்டா் கே. கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தாா்.

News image

புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் கே. கிருஷ்ணசாமி - (கோப்புப் படம்)

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 12:08 am

Syndication

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் போட்டியிடுகிறாா். இந்நிலையில், தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வந்த அவருக்கு, கட்சியினா் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.

தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

தமிழகத்தில் நல்ல ஆட்சி அமைய வலுவான கூட்டணி அமைய முயற்சி எடுத்தும், கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கியவா்கள் சரிவர தங்களுடைய கடமையை உணா்ந்து செயல்படாத காரணத்தால் கூட்டணி அமையாமல் போய்விட்டது.

புதிய தமிழகம் கட்சி யாரையும் நம்பி இல்லை. நாங்கள் மக்களுடன் இணைந்து இருக்கிறோம். 70 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோம்.

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஆட்சியின் அவலங்களை சுட்டிக்காட்டி மக்களிடம் வாக்கு சேகரிப்போம். மக்களிடம் உண்மையாக இருப்போம். மக்கள் எங்களை வெற்றி பெறச் செய்வாா்கள்.

கூட்டணியில் இருந்திருந்தால் 2 தொகுதிகளில் இருந்த வெற்றி வாய்ப்பு, தற்போது 10 முதல் 15 தொகுதிகள் வரை உள்ளது. ஏப். 6-ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளோம்.

மக்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தியதால் ஓட்டப்பிடாரத்தில் போட்டியிடுகிறேன். வெற்றி நிச்சயம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

ஓட்டப்பிடாரம் புதிய தமிழகம் வேட்பாளா்

நெல்லை தொகுதி புதிய தமிழகம் வேட்பாளா்

நெல்லை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதிகளில் கிருஷ்ணசாமியின் மகன் போட்டி!

கிருஷ்ணசாமி குற்றச்சாட்டுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதில்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு