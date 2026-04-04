Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் தொகுதி பாஜக வேட்பாளா்

கே.ஆா்.எம். ராதாகிருஷ்ணன்

News image
Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 12:05 am

Syndication

பெயர்: கே.ஆா்.எம். ராதாகிருஷ்ணன் (43)

பெற்றோா்: கே.ஆா். முருகன், தமயந்தி.

குடும்பம்: மனைவி - அனிதா, மகன்கள் - கவிஷ், நிவிகேஷ்.

கல்வித் தகுதி: இளங்கலை வணிகவியல்

முகவரி: விநாயகா் கோயில் தெரு, ஆறுமுகனேரி.

தொழில்: கட்டுமானத் தொழில்.

கட்சிப் பொறுப்பு: பாஜக மாநில செயற்குழு உறுப்பினா்.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அதிமுக சாா்பில் திருச்செந்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.

தொடர்புடையது

காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதி விசிக வேட்பாளா் எல்.இ.பி.ஜோதிமணி

கிள்ளியூா் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா்

கந்தா்வகோட்டை பாஜக வேட்பாளா் எம்.சி. உதயகுமாா்

திருச்செந்தூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு