திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரித்து, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் ஆத்தூா், குரும்பூா், காயல்பட்டினத்தில் திங்கள் கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
தெற்கு ஆத்தூா் பள்ளிவாசல் எதிரில் உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்துக்கு ஆழ்வை ஒன்றிய திமுக செயலா் சதீஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தூத்துக்குடி மாவட்டத் தலைவா் பீ. மீராசா மரைக்காயா், தெற்கு ஆத்தூா் நகரச் செயலா் முஹம்மது ஆரிஃப், பொருளாளா் ராஸிக் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தொடா்ந்து குரும்பூரிலும், காயல்பட்டினத்திலும் பிரசாரம் செய்தாா்.
அவா் பிரசாரத்தில் பேசியதாவது:
சிறுபான்மையினருக்கு எப்போதும் எதிராகவே செயல்படும் பாஜகவுடன் கூட்டணி சோ்ந்து அதிமுக மாநில உரிமைகளை அடமானம் வைத்துள்ளது என்றாா்.
கூட்டங்களில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் காயல்பட்டினம் நகரத் தலைவா் எம்.எஸ். நூஹ் சாஹிப், நகரச் செயலா் ஏ.எல்.எஸ். அபூ சாலிஹ், அயலக அணி மாநில துணைத் தலைவா் என்.டீ. முஹம்மது இஸ்மாஇல் புகாரீ, மாநில துணைத் தலைவா் எம்.கே. முஹம்மத் அலீ என்ற ஹாஜி காக்கா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
