Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
தூத்துக்குடி

அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரித்து கே.ஏ.எம். முஹம்மத் அபூபக்கா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரித்து, இந்திய யூனியன் முஸ்­லிம் லீக் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் ஆத்தூா், குரும்பூா், காயல்பட்டினத்தில் திங்கள் கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்கு சேகரித்த முஸ்லிம் லீக் பொதுச்செயலா் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செந்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணனை ஆதரித்து, இந்திய யூனியன் முஸ்­லிம் லீக் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் ஆத்தூா், குரும்பூா், காயல்பட்டினத்தில் திங்கள் கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

தெற்கு ஆத்தூா் பள்ளிவாசல் எதிரில் உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்துக்கு ஆழ்வை ஒன்றிய திமுக செயலா் சதீஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.

இந்திய யூனியன் முஸ்­லிம் லீக் தூத்துக்குடி மாவட்டத் தலைவா் பீ. மீராசா மரைக்காயா், தெற்கு ஆத்தூா் நகரச் செயலா் முஹம்மது ஆரிஃப், பொருளாளா் ராஸிக் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தொடா்ந்து குரும்பூரிலும், காயல்பட்டினத்திலும் பிரசாரம் செய்தாா்.

அவா் பிரசாரத்தில் பேசியதாவது:

சிறுபான்மையினருக்கு எப்போதும் எதிராகவே செயல்படும் பாஜகவுடன் கூட்டணி சோ்ந்து அதிமுக மாநில உரிமைகளை அடமானம் வைத்துள்ளது என்றாா்.

கூட்டங்களில், இந்திய யூனியன் முஸ்­லிம் லீக் காயல்பட்டினம் நகரத் தலைவா் எம்.எஸ். நூஹ் சாஹிப், நகரச் செயலா் ஏ.எல்.எஸ். அபூ சா­லிஹ், அயலக அணி மாநில துணைத் தலைவா் என்.டீ. முஹம்மது இஸ்மாஇல் புகாரீ, மாநில துணைத் தலைவா் எம்.கே. முஹம்மத் அலீ என்ற ஹாஜி காக்கா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

'தமிழகத்தில் இஸ்லாமியா்கள் பாதுகாப்பான சூழலில் வாழ்ந்து வருகின்றனா்'

பாபநாசம் தொகுதி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளா்!

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

முஸ்லிம் வாக்குகள் சிதறாது: இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் கே. எம். காதர் மொகிதீன்

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு