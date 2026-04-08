Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
தூத்துக்குடி

கழுகுமலையில் மது விற்பனை: 2 போ் கைது

கழுகுமலையில் மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்த 156 மது பாட்டில்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

News image

கைது

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:35 pm

கழுகுமலையில் மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்த 156 மது பாட்டில்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

கழுகுமலை காந்தி மைதானம் அருகே மது விற்பனை நடைபெறுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலையடுத்து உதவி ஆய்வாளா் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில் போலீஸாா் அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது காந்தி மைதானம் அருகே உள்ள முள்வேலி பகுதியில் மது விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஆறுமுக நகரைச் சோ்ந்த செல்லையா மகன் வெங்கடேஷ் (26), கயத்தாறு பட்டம் சூரிய மினுக்கன் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கருப்பசாமி மகன் சங்கரபாண்டி (55) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 156 மது பாட்டில்கள் மற்றும் ரொக்கம் ரூ.6 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

