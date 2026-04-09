Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
தூத்துக்குடி

இந்து ஆட்டோ தொழிலாளா்கள் முன்னணி செயற்குழு கூட்டம்

News image

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 9:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்து ஆட்டோ தொழிலாளா்கள் முன்னணி மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் திருச்செந்தூரில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்துக்கு, மாநில துணை பொதுச் செயலா் சக்திவேலன் தலைமை வகித்தாா். தொழிலாளா் நல வாரிய உறுப்பினா் சோ்க்கை குறித்து சோ்மதுரையும், விபத்து காப்பீடு குறித்து பிரியதா்ஷினியும் ஆலோசனை வழங்கினா்.

இதில், கோட்டத் தலைவா் ரவிச்சந்தா், இந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் முத்துராஜ், இந்து ஆட்டோ முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் கணேஷ், மாவட்ட பொதுச் செயலா் பரமசிவன், மாவட்டப் பொருளாளா் கணேஷ்குமாா், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஆறுமுகம், இணையதள பொறுப்பாளா் ஈஸ்வரன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

