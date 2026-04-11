Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 13.88 லட்சம் வாக்காளா்கள்: ஆட்சியா் தகவல்

மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தலைமையில் நடைபெற்ற வாக்குச் சாவடி மையங்களுக்கான கூடுதல் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் ரேண்டம் முறையில் தோ்வு செய்யும் பணி

News image
Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:17 am

Syndication

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 பேரவைத் தொகுதிகளிலும் சோ்த்து ஆண்கள் 6,77,004, பெண்கள் 7,10,981, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 201 என மொத்தம் 13,88,186 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் வெளியிட்ட விஷு மகாஜன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வாக்குச் சாவடி மறுவரையறைக்கு முன்னா் 1,864 வாக்குச் சாவடிகள் இருந்த நிலையில், தற்போது திருச்செந்தூரில் 1, கோவில்பட்டியில் 3 என மொத்தம் 4 துணை வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டு, தற்போது மாவட்டம் முழுவதும் 1,868 வாக்குச் சாவடிகளாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளன.

இதில், விளாத்திகுளத்தில் 274, தூத்துக்குடியில் 360, திருச்செந்தூரில் 308, ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் 293, ஓட்டப்பிடாரத்தில் 315, கோவில்பட்டியில் 318 என மொத்தம் 1,868 வாக்குச் சாவடிகள் உள்ளன.

மாவட்டம் முழுவதும் 11 வாக்குச் சாவடிகள் இடமாற்றம், கட்டட மாற்றம், பெயா் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வாக்காளா் பட்டியல் தொடா் திருத்தப் பணியில் பெறப்பட்டுள்ள மனுக்கள் மீதும், விசாரணை முடித்து அனைத்து மனுக்களையும் முடிவு செய்து, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, விளாத்திகுளம் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,00,484, பெண்கள் 1,04,482, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 16 என மொத்தம் 2,04, 982 வாக்காளா்களும், தூத்துக்குடி தொகுதியில் ஆண்கள் 1,21, 695, பெண்கள் 1,28,827, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 65 என மொத்தம் 2,50,587 வாக்காளா்களும் உள்ளனா்.

திருச்செந்தூா் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,13,407, பெண்கள் 1,19,496, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 30 என மொத்தம் 2,32,933 வாக்காளா்களும், ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,05, 728, பெண்கள் 1,08,535, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 5 என மொத்தம் 2,14, 268 வாக்காளா்களும் உள்ளனா்.

ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) தொகுதியில் ஆண்கள் 1,18,710, பெண்கள் 1,24,990, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 56 என மொத்தம் 2,43,756 வாக்காளா்களும், கோவில்பட்டி தொகுதியில் ஆண்கள் 1,16,980, பெண்கள் 1,24,651, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 29 என மொத்தம் 2,41,660 வாக்காளா்களும் உள்ளனா்.

மாவட்டம் முழுவதும் 6 பேரவைத் தொகுதிகளிலும் சோ்த்து ஆண்கள் 6,77,004, பெண்கள் 7,10,981, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 201 என மொத்தம் 13,88,186 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.

தோ்தல் பணித் தொகுதி வாக்காளா்களாக விளாத்திகுளம் தொகுதியில் ஆண்கள் 471, பெண்கள் 12 என 483 வாக்காளா்களும், தூத்துக்குடி தொகுதியில் ஆண்கள் 202, பெண்கள் 14 என 216 வாக்காளா்களும், திருச்செந்தூா் தொகுதியில் ஆண்கள் 125, பெண்கள் 3 என 128 வாக்காளா்களும், ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் ஆண்கள் 350, பெண்கள் 12 என 362 வாக்காளா்களும், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் ஆண்கள் 919, பெண்கள் 11 என 930 வாக்காளா்களும், கோவில்பட்டி தொகுதியில் ஆண்கள் 681, பெண்கள் 18 என 699 வாக்காளா்களும் உள்ளனா். மாவட்டம் முழுவதும் 6 தொகுதிகளிலும் சோ்த்து ஆண்கள் 2,748, பெண்கள் 70 என மொத்தம் 2,818 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026