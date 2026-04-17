உடன்குடி ஒன்றியத்தில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

/
உடன்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், பேரூராட்சி பகுதிகளில் பாஜக வேட்பாளா் கே.ஆா்.எம்.ராதாகிருஷ்ணன் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
கல்லாமொழியில் பிரசாரத்தை தொடங்கிய அவா், மணப்பாடு, தீதத்தாபுரம், குலசேகரன்பட்டினம் மற்றும் உடன்குடி பேரூராட்சியின் 18 வாா்டுகளிலும் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
இதில், பாஜக மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் திருநாகரன், மாவட்டச் செயலா் வசந்தி, உடன்குடி ஒன்றிய அதிமுக செயலா் குணசேகா், நகரச் செயலா் கோபாலகிருஷ்ணன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
15 ஏப்ரல் 2026