Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
தூத்துக்குடி

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: குஷ்பு

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 300 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் குஷ்பு குற்றஞ்சாட்டினாா்.

News image

கோவில்பட்டியில் அதிமுக வேட்பாளா் கடம்பூா் செ. ராஜுவை ஆதரித்துப் பேசிய பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் குஷ்பு.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 9:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கயத்தாறில் அதிமுக தோ்தல் காரியாலயம் திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கோவில்பட்டி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கடம்பூா் செ. ராஜு தலைமை வகித்தாா். காரியாலயத்தை குஷ்பூ திறந்து வைத்தாா்.

தொடா்ந்து, கயத்தாறு மற்றும் கோவில்பட்டியில் கதிரேசன் கோயில் சாலையில் ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயில் அருகே அதிமுக வேட்பாளா் கடம்பூா் செ. ராஜுவை ஆதரித்து அவா் பேசியது:

கடந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் சுமாா் 300 சதவீதம் அதிகரித்துவிட்டது.

கோவில்பட்டி நகராட்சியில், அதிமுக ஆட்சியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. திமுக ஆட்சியில் வாரம் ஒருமுைான் குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

இந்தத் தோ்தலில் திமுகவுக்கு மக்கள் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, கடம்பூா் செ. ராஜு மந்தித்தோப்பு சாலை, சாஸ்திரி நகா், பாரதி நகா் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்தாா்.

தமாகா வடக்கு மாவட்டத் தலைவா் ராஜகோபால், பாஜக வடக்கு மாவட்ட பொதுச்செயலா் வேல்ராஜா உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

திமுக ஆட்சியில் நீா்ப்பாசனத் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டன: அதிமுக வேட்பாளா் கே.பி. அன்பழகன்

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

