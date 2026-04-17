தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் ஆா். சுந்தரராஜை ஆதரித்து, வல்லநாடு பகுதியில் பிரசாரம் செய்தபோது அவா் பேசியது:
மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியில் யாருக்கும் நிம்மதி இல்லை. யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. சட்டம் ஒழுங்கு மிக மோசமாக உள்ளது. தமிழகம் போதைப் பொருள் சந்தையாக மாறிவிட்டது.
ஆயிரம், இரண்டாயிரம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிவிடலாம் என்று திமுக முயற்சி செய்கிறது.
ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் போக்குவரத்து பணிமனை, கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம், மேம்படுத்தப்பட்ட சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும். ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படும். சட்டவிரோத கல்குவாரிகள் மூடப்படும். ஆயத்த ஆடைப் பூங்கா அமைக்கப்படும்.
செக்காரக்குடியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தனி ஊராட்சி அமைக்கப்படும். கலை, அறிவியல் கல்லூரி தொடங்கப்படும். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் அத்தனை கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றித் தரப்படும் என்றாா் அவா்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பி. சண்முகநாதனை ஆதரித்து ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
2021 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் (அதிமுக-அமமுக) பிரிந்து இருந்ததால் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. இப்போது நாங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு திமுக என்ற மக்கள் விரோத சக்தியை வீழ்த்த வந்துள்ளோம். எனவேஸ இபிஎஸ் தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சி அமையும். 25,000 ஏக்கா் வாழை சாகுபடி நடைபெறும் நிலையில் வாழை சாா்ந்த சந்தை நிறுவ வேண்டும் என்ற இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை சண்முகநாதன் வெற்றி பெற்றதும் நிறைவேறும் என்றாா் அவா்.
பிரசாரத்தில், ஒன்றிய அதிமுக செயலா்கள் காசிராஜன், பரமசிவன், மாவட்ட அவைத்தலைவா் திருப்பாற்கடல், அமமுக மாவட்ட எம்.ஜி.ஆா். இளைஞரணிச் செயலா் வழக்குரைஞா் சங்கரலிங்கம், நகரச் செயலா் சிவராமலிங்கம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
பணத்தைக் கொடுத்து வாக்குகளைப் பெற திமுக முயற்சி: டிடிவி. தினகரன்
மத்திய அரசுடன் திமுக மோதல் போக்கை கடைப்பிடிப்பதால் தமிழகத்தின் வளா்ச்சி பாதிப்பு! - டிடிவி தினகரன்
அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் காரைக்குடி புதிய மாவட்டம்: டிடிவி. தினகரன்
நிறைய போ் வருவாா்கள்; வாக்குகளை வீணாக்காதீா்கள்: கனிமொழி எம்.பி.
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை