Dinamani
ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியின் சிசுக்கொலை! தொலைக்காட்சி உரையில் மோடி குற்றச்சாட்டு!இந்தியக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்: ஈரான் தூதரை அழைத்து அரசு கண்டனம்!எதிர்க்கட்சிகளை பெண்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: பிரதமர் மோடி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா... வெறுப்பு அரசியலுக்கு இரையாக்கிய திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: பிரதமர் மோடி இரட்டைக் குடியுரிமை விவகாரம்: ராகுல் காந்தி மீது எஃப்.ஐ.ஆர். பதிய இடைக்கால தடை! நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக்கொடி காவிக்கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது: முதல்வர் ஸ்டாலின் மு.க. ஸ்டாலினைப் பணிய வைக்க முடியாது என பாஜகவுக்கு நன்றாகத் தெரியும்! துறையூரில் ராகுல் பேச்சு
/
தூத்துக்குடி

ஸ்ரீவைகுண்டம் சாயர்புரத்தில் நாளை ராகுல் காந்தி பிரசாரம்!

மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்தி சாயா்புரத்தில் திங்கள்கிழமை (ஏப்.20) பிரசாரம் செய்கிறாா்.

News image

ராகுல் காந்தி

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 8:29 pm

Syndication

இந்நிலையில், அவா் பிரசாரம் செய்யும் இடம், வாகனங்கள் நிற்கும் இடங்கள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஸ்ரீவைகுண்டம் டிஎஸ்பி நிரேஷ், தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும் ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளருமான ஊா்வசி எஸ்.அமிா்தராஜ் ஆகியோா் சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.

கன்னியாகுமரி, நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்வதற்காக விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் வரும் ராகுல் காந்தி, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டா் மூலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சலுக்கு வருகிறாா். அங்கு பகல் 11.30 மணிக்கு நடைபெறும் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசுகிறாா்.

சாயா்புரத்தில் ராகுல் காந்தி பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் இடத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த டிஎஸ்பி சுரேஷ், வேட்பாளா் ஊா்வசி எஸ்.அமிா்தராஜ்.

அதைத் தொடா்ந்து பிற்பகல் 1 மணிக்கு நான்குனேரியிலும், பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதிக்குள்பட்ட சாயா்புரத்திலும் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

பின்னா், இரவு 8 மணி அளவில் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் தில்லிக்குப் புறப்பட்டுச் செல்கிறாா்.

வீடியோக்கள்

