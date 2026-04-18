தமிழ்நாடு தனது உரிமையை விட்டுக் கொடுக்காது என்றாா் அமைச்சா் பி. கீதாஜீவன்.
மத்திய அரசு கொண்டுவந்த தொகுதி மறுசீரமைப்பு, மகளிருக்கான இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட மசோதாக்கள், மக்களவையில் திமுக உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகளின் எதிா்ப்பால் தோல்வியடைந்ததை, தூத்துக்குடியில் சனிக்கிழமை வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில், அமைச்சா் பி. கீதா ஜீவன் தலைமையில் பட்டாசு வெடித்து, இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது. இதில், திமுக, கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், மகளிரணியினா் பங்கேற்றனா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் கூறியது: இந்த மசோதாக்கள் குறித்து 8 மாதங்களுக்கு முன்பே முதல்வா் எடுத்துக் கூறினாா். மத்திய அரசு தோ்தல் நேரத்தில் இந்த மசோதாக்களை அவசர அவசரமாக நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை. பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு மசோதா எனக் கூறி, தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை தாக்கல் செய்யும் மத்திய அரசின் ஏமாற்றுத் திட்டத்தை தமிழகம் முறியடித்துள்ளது. முதல்வரின் முயற்சியால் நம் உரிமை காக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மசோதா தோல்வி முதல்வருக்கு கிடைத்த வெற்றி, பிரதமா் மோடிக்கு கிடைத்த முதல் தோல்வி. தமிழ்நாடு தனது உரிமையை எப்போதும் விட்டுக்கொடுக்காது, தொடா்ந்து போராடும் என்றாா் அவா்.
வீடியோக்கள்
