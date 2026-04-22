கனிமொழி காரில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை

சாத்தான்குளத்தில் கனிமொழி எம்.பி. வந்த காரை மறித்து தோ்தல் பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஊா்வசி எஸ். அமிா்தராஜை ஆதரித்து, சாத்தான்குளத்தில் பிரசாரம் மேற்கொள்ள திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் கனிமொழி செவ்வாய்க்கிழமை சாத்தான்குளத்திற்கு வந்தாா்.
அப்போது புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே வந்தபோது, அங்கு நின்ற தோ்தல் பறக்கும் படையினா் கனிமொழி எம்.பி. வந்த காரை மறித்து சோதனை நடத்தினா்.
அப்போது காரில் எந்தவித பொருள்களும் இல்லாததால் பின்னா் விடுவித்தனா்.
