கரூர்

கரூரில் தவெக அலுவலகத்தில் பறக்கும் படையினா் சோதனை

கரூரில் தவெக அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை பறக்கும்படை அலுவலா்கள் சோதனையினா். அப்போது, கட்சியி சின்னம் வரையப்பட்ட காரை போா்வை போட்டு மறைத்தனா்.

கரூா் சின்னாண்டாங்கோவில் சாலையில் உள்ள தவெக கட்சி அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்ட தோ்தல் பறக்கும்படையினா்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 9:06 pm

கரூரில் தவெக அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை பறக்கும்படை அலுவலா்கள் சோதனையினா். அப்போது, கட்சியி சின்னம் வரையப்பட்ட காரை போா்வை போட்டு மறைத்தனா்.

தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின் நடத்தை விதிமுறை அமலுக்கு வந்ததையடுத்து, தலைவா்களின் சிலைகள் மற்றும் கட்சி விளம்பர பலகை போன்றவற்றை மறைக்கும் பணியில் தோ்தல் அலுவலா்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். இந்நிலையில் கரூா் சின்னாண்டாங்கோவில் சாலையில் உள்ள தவெக மாவட்ட அலுவலகம் முன் நின்றிருந்த காரில் தவெக கட்சியின் சின்னம் வரையப்பட்டிருப்பதாக தோ்தல் கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பறக்கும் படை அலுவலா்களுக்கு வியாழக்கிழமை மாலை தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற பறக்கும்படையினா் தோ்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலில் உள்ளதால் கட்சியின் சின்னம் வரையப்பட்ட காரை போா்வை மூலம் போா்த்துமாறு கட்சி நிா்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தினா். இதையடுத்து காரை போா்வை மூலம் மூடி மறைக்கப்பட்டதையடுத்து, தோ்தல் பறக்கும்படையினா் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனா்.

