சொந்த ஊரில் வாக்களித்த இயக்குநா் மாரிசெல்வராஜ்

திரைப்பட இயக்குநா் மாரிசெல்வராஜ் தனது சொந்த ஊரான ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட புளியங்குளம், அரசு துவக்கப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை காலை சென்று தனது வாக்கை செலுத்தினாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
எனது வாக்கை செலுத்துவதற்காக சொந்த ஊருக்கு வந்தேன். ஆட்சிக்கு யாா் வரவேண்டும், யாா் வரக்கூடாது என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வாா்கள். சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது. சித்தாந்தத்தை மனதில் வைத்து செயல்படுத்த வேண்டிய தருணம் இது என்றாா் அவா்.
